INGLESE: tra le sirene della B e quel sentimento di gratitudine verso Catania

Diversi nodi da sciogliere in vista della prossima stagione. Siamo entrati nell’ultimo mese di contratto e, tra i calciatori in scadenza, figura anche Roberto Inglese. L’attaccante, su cui qualcuno era scettico lo scorso anno, aveva bisogno di rivitalizzarsi dopo un periodo poco felice attraversato in carriera. Ha trovato l’ambiente ideale in una città passionale che vive di calcio a 360 gradi, oltre che in un contesto di squadra che – al netto degli alti e bassi registrati – ha permesso al giocatore di esprimersi su livelli importanti.

Qualità appartenente ad un’altra categoria, tocco di palla delizioso, freddezza sotto porta, capacità di intuire come mettere in difficoltà i difensori avversari, prima ancora la professionalità. Questi elementi hanno fatto innamorare il popolo rossazzurro di Inglese, apprezzandone anche la gestione dell’attività quotidiana: mai una parola fuori posto, rispetto delle regole sempre e comunque, disciplina e senso di appartenenza presenti in larga misura.

Uomo esemplare prima che calciatore di un livello nettamente superiore alla C, Inglese è la punta che da tempo mancava al Catania. Adesso l’attesa dei tifosi cresce nella misura in cui si cerca di capire quale sarà il futuro del giocatore più rappresentativo della squadra di mister Toscano. Giusto tenere conto dell’età anagrafica (compirà 34 anni a novembre), ma Inglese ha dimostrato di potere ancora dare tanto alla causa.

La scorsa estate il diesse Faggiano ha fatto tutto il possibile per portarlo alle pendici dell’Etna. Logico che un’eventuale permanenza di Faggiano possa spingere una volta di più Inglese alla prosecuzione dell’avventura in Sicilia. Esercitando l’opzione per il prolungamento di un ulteriore anno dell’accordo col Catania.

I prossimi incontri con l’entourage del centravanti dovrebbero definire la permanenza di Inglese, ma attenzione alle sirene provenienti da più di una società di Serie B. Lui, sotto l’Etna, è stato davvero bene. Se ci sono tutte le condizioni affinchè il matrimonio prosegua, allora Inglese sarà felicissimo di rimanere malgrado la militanza in C. Se dovesse, invece, lasciare Catania, non cambierebbe di una virgola il sentimento di sincera gratitudine che l’attaccante nutre nei confronti della città. L’auspicio – anche per dare un segnale incoraggiante di continuità tecnica – è che, nei prossimi giorni, si trovi un’intesa per continuare il percorso insieme.

