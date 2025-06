ISCRIZIONE SERIE C: Spal, Lucchese e Brescia fuori dai giochi

La testata LaC News24 fa il punto della situazione sullo scenario legato all’iscrizione dei club al prossimo campionato di Serie C. Il termine per regolarizzare tutto è scaduto. Lunedì la parola definitiva della Covisoc.

La Lucchese “già nei giorni scorsi aveva annunciato la mancanza delle condizioni economiche e societarie per poter presentare la domanda di iscrizione. Due giorni fa è deflagrata la situazione del Brescia che, dopo la penalizzazione che ha costretto le rondinelle alla retrocessione dalla Serie B, ha visto la decisione di Massimo Cellino di non iscrivere nemmeno la squadra al campionato di Serie C. A loro due c’è da aggiungere la Spal. I ferraresi hanno presentato domanda di iscrizione, ma senza corredarla con la fideuissione di 700. 000 euro e senza aver pagato le spettanze di marzo e aprile ai tesserati. La loro domanda sarà respinta. Sembra invece si sia risolta in extremis la situazione di Rimini e Triestina”, si legge.

