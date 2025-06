LA SICILIA – Baiocco: “Catania, mi auguro che si costruisca un progetto tecnico serio con una forte identità societaria”

L’ex centrocampista e capitano del Catania Davide Baiocco esterna alcune considerazioni sulla società rossazzurra, ai microfoni del quotidiano La Sicilia:

“Catania è una piazza esigente. La società deve prendersi il tempo per costruire qualcosa di solido. Dalle conversazioni avute con Vincenzo Grella e Mark Bresciano, ho percepito una volontà sincera di fare le cose per bene. Si parla di strutture, di Torre del Grifo, di un’organizzazione moderna e completa. Mi auguro che si costruisca un progetto tecnico serio, ma anche un’identità societaria forte. Se ho mai pensato di rientrare nel Catania in un ruolo ufficiale? No, non c’è mai stato un coinvolgimento diretto. Ho avuto piacevoli incontri con Vincenzo, che ringrazio, si è confidato con me, ha condiviso pensieri, e questo per me è già un segno di grande stima. Ma non abbiamo mai parlato di un mio ruolo operativo all’interno del club”.

