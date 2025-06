LA SICILIA – Bosco: “A settembre Catania sarà la capitale mondiale del beach soccer”

“Una festa popolare. Per Catania, per i tifosi, per chi ha permesso la conquista della Champions del beach soccer ovvero giocatori, tecnici, dirigenti”, riporta La Sicilia. Il Catania Beach Soccer ha festeggiato ad Aci Castello “una coppa che a Catania, nel calcio almeno, nessuno aveva mai conquistato”.

Di ritorno dal Portogallo, il presidente Giuseppe Bosco ha spiegato che dal 16 al 21 settembre la città di Catania ospiterà la Coppa del Mondo per club, la World Winners Cup. «Coinvolgerà 48 squadre in arrivo da ogni angolo della terra. Sarà una competizione importante che costa 350mila euro e porterà un indotto alla città pari a 2 milioni di euro. Catania sarà la capitale mondiale del beach soccer», le parole di Bosco.

L’assessore comunale Sergio Parisi ha aggiunto: «Il beach soccer merita spazi appropriati. Stiamo cercando di accelerare l’iter per dotare Catania di una beach arena che possa ospitare tutti gli sport sulla sabbia. Questa città ha una tradizione consolidata. Arriverà anche una casa accogliente e funzionale».

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***