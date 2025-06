LA SICILIA – Carmelo Musumeci: “Meta Catania, lo scudetto della maturità. Siamo l’isola del tesoro”

Il giocatore simbolo della Meta Catania non può che essere Carmelo Musumeci, catanese con i colori rossazzurri tatuali sulla pelle. Riportiamo un estratto dell’intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia dopo la vittoria del secondo scudetto consecutivo di Catania nel contesto del futsal:

“Miglior attacco, miglior difesa, PalaCatania imbattuto, primo posto nella regular season. Adesso la Meta entra di diritto nella storia. In 12 mesi abbiamo vinto due scudetti e una supercoppa. Siamo l’isola del tesoro. Non abbiamo mai avuto la squadra al completo in questa stagione. La forza reale è emersa nelle difficoltà. Questo ci fa capire quanto margine di crescita abbiamo ancora. Siamo più maturi e consapevoli, l’ambiente non ci conosceva ed è stato un progresso costante. Da sorpresa siamo diventati squadra da battere. Emozioni bellissime”.

“Il primo scudetto, vinto a Napoli, era inaspettato. Il secondo è parimenti bello perchè è più difficile vincerlo di nuovo. E poi l’abbiamo ottenuto di fronte al nostro pubblico. Noi abbiamo vinto sul campo, i nostri tifosi sugli spalti. Capiscono che diamo tutto per città e colori rossazzurri. Si sentono rappresentati. Ed è un amore che è cresciuto gradualmente. All’inizio c’era molto scetticismo sulla valenza di questa disciplina. Brava la società, bravi noi a conquistare spazio con prestazioni e impegno”.

“Nella stagione regolare eravamo soffocati dalle gare, tra campionato e Champions, nella seconda parte è emersa la vera Meta che prima doveva centellinare e distribuire le forze, poi si è dedicata solo alla lotta scudetto. Il mio futuro? Rimango finchè passo ogni vigilia di gara senza dormire, questo stress mi fa capire che ho ancora voglia di mettermi alla prova. Col presidente zero trattative, nessun accenno alle cifre. Basta un abbraccio”.

