LA SICILIA: “Castellini-Mantova, possibile prestito oneroso con diritto di riscatto”

A proposito della trattativa per la cessione del difensore Alessio Castellini al Mantova, che dovrebbe avvenire con la formula del prestito, il quotidiano La Sicilia aggiunge alcuni dettagli: possibile prestito oneroso con diritto di riscatto. Significa che il Mantova pagherebbe una cifra prestabilita per la definizione del trasferimento, aggiungendo un importo per l’eventuale riscatto finale, che potrebbe diventare automatico nel caso in cui i lombardi mantenessero la categoria. L’operazione dovrebbe avvicinarsi alla base di richiesta di 900mila euro che era stata fissata con il Pisa, club che però ha deciso di non esercitare l’opzione nei giorni scorsi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***