LA SICILIA: “Catania, dialogo con il Padova. Ipotesi Crisetig e Bianchi”

Secondo quanto riporta La Sicilia, il Catania cerca di rafforzare un dialogo con il Padova per portare alla corte di Mimmo Toscano almeno due rinforzi importanti. In tal senso il quotidiano evidenzia ipotesi legate a profili ben conosciuti da Toscano “che potrebbero fare comodo anche per il modo in cui vorrà giocare il gruppo rossazzurro”, si legge.

“Uno è quello di Lorenzo Crisetig, 32 anni, mediano che ha giocato quest’anno 35 gare con i veneti e in passato, dopo essere cresciuto nel vivaio dell’Inter, ha disputato dal 2014 al 2019 cinque stagioni in Serie A con le casacche di Cagliari, Bologna, Crotone e Frosinone. L’altra ipotesi è legata a Nicolò Bianchi, 33 anni, centrale di centrocampo che può diventare anche trequartista all’occorrenza. Utilizzato in campionato per 19 gare (2 gol), sembra in uscita dall’organico”, evidenzia il quotidiano.

A proposito dell’asse Catania-Padova, è stato creato “grazie all’amicizia di vecchia data tra Toscano e Mirabelli. Sono tutti e due residenti a Rende. Massimiliano Mirabelli è il responsabile dell’area tecnica del Padova promosso in B e nell’ottica di un rinnovamento dovrà cedere calciatori che in C sono quotati, ma in B magari farebbero fatica a spiccare. Tra Mirabelli e Pastore c’è un rapporto di amicizia e di collaborazione consolidata, tanto è vero che fu Mirabelli a scegliere Pastore per un’attività di scouting per conto del Milan durata tre stagioni”.

