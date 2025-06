LA SICILIA: “Catania, il diesse Faggiano in partenza?”

“Chi cederà i giocatori di rientro dai vari prestiti? Chi dovrà snellire l’organico che ha terminato la stagione passata a creare spazio per i sei o sette rinforzi che chiede Toscano?”. Il Catania ha un diesse sotto contratto, Daniele Faggiano, ma le parti sarebbero distanti in modo irrimediabile. “Faggiano sembra (ma sarebbe meglio dire ‘è’) fuori da ogni progetto futuro del club nonostante un altro anno di contratto”, riporta La Sicilia.

“Si attende un annuncio ufficiale della società che potrebbe arrivare nelle prossime ore, all’inizio della settimana”, evidenzia il quotidiano. “Daniele Faggiano è lontano da Catania da un paio di giorni, ha anche lasciato la città”, mentre Ivano Pastore “ha un contratto a scadenza ma sta continuando a lavorare per il club in attesa di sviluppi”.

Serve qualcuno che abbia “ottime referenze in ambito nazionale e che possa piazzare chi non rientra nei piani della società per consentire al tecnico Mimmo Toscano di cominciare il ritiro umbro non certo con i 35-40 giocatori che aveva la scorsa estate. Questo è uno dei punti di cui società e allenatore hanno discusso a più riprese nelle ore precedenti a un accordo per la conferma dell’allenatore calabrese poi annunciato verbalmente dallo stesso vice presidente rossazzurro Grella”, si legge.

