LA SICILIA: “Catania in ritiro con una trentina di giocatori. Nodo Inglese da risolvere”

La fase operativa del Catania, per la squadra, “partirà a meta luglio con il ritiro che è stato programmato (e confermato) a Norcia e durerà fino al 4 o 5 agosto. Qui, per espressa richiesta del tecnico Toscano, arriveranno una trentina di giocatori. Chi non farà parte del piano societario e di quello tecnico-tattico deve essere ceduto. E non sarà semplice, visto che alcuni ingaggi come quelli di Tello e Luperini dovranno essere limitati con l’incentivo all’esodo verso altri lidi o annullati con una cessione diretta senza partecipare alle spese”, riporta La Sicilia.

“Altro nodo da sciogliere, in cima alle aspettative dei tifosi, sarà il possibile rinnovo di contratto di Roberto Inglese. Il cannoniere principe della passata stagione è a scadenza. Sarebbe disposto a rimanere e lo ha anche fatto sapere tramite il procuratore, ma adesso il Catania dovrà rinnovare l’intesa nonostante le ‘sirene’ che arrivano anche dalla Serie B”, affiancandogli magari “un centravanti più giovane e di grande prospettiva”, si legge.

