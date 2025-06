LA SICILIA: “Catania, la conferenza di mercoledì catalizza l’attenzione del pubblico”

Nella mattinata di domenica la società rossazzurra ha annunciato che mercoledì si terrà la conferenza stampa di presentazione di Ivano Pastore (D.S.) e Alessandro Zarbano (D.G.). Il quotidiano La Sicilia evidenzia il fatto che “non è tanto il ‘buongiorno, ecco a voi due nuove figure’ che catalizza l’attenzione del pubblico, quanto il contenuto del discorso che potranno riferire alla città sui programmi, sul budget da spendere sul mercato, sulla possibilità di vendere gli esuberi, sui conti che servono per rimettere in funzione Torre del Grifo qualora fosse indetta l’asta al rialzo (a fine mese?) e programmare un trasferimento al Village in tempi relativamente bravi. Ecco, serve sapere qualcosa di preciso su soldi, ambizioni, programmi, acquisti, cessioni, vivaio. Hai detto nulla…”, aggiunge l’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro.

