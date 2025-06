LA SICILIA: “Catania, Maffei profilo da valutare in ritiro”

Avevamo parlato nei giorni scorsi della possibilità di valutare in ritiro il laterale sinistro Mattia Maffei, giocatore che ha il Catania ha ceduto in prestito nella stagione appena trascorsa e farà rientro alla base. Il quotidiano La Sicilia evidenzia come anche “qualche giovane possa crescere all’ombra dei titolarissimi”, tra cui lo stesso Maffei, “che sotto l’ala protettiva di Tabbiani, a Trento, ha fatto bene e che il Catania si ritroverà in casa visto che rientrerà con un bagaglio di esperienza maggiore. Sarà uno dei profili da valutare: non consideriamolo un trascinatore, ma un’opportunità di valorizzazione in un contesto molto competitivo così come deve essere la squadra che verrà costruita per il campionato prossimo venturo”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***