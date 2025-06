LA SICILIA: “Catania, non è detto che Pastore agisca da solo sul mercato”

Il Catania ha ufficializzato venerdì la sede del ritiro estivo che, com’era noto ormai, si trasferirà a Norcia. Primo giorno di allenamenti il 14 luglio, ultimo il 3 agosto. “Tre o quattro giorni prima della partenza, i calciatori si ritroveranno in sede per le visite mediche, quindi convocati e partenza”, riporta La Sicilia.

“Toscano ha chiesto di allenare i calciatori che serviranno per il campionato senza eccessivi esuberi. Il club tenterà di accontentarlo”, mentre nelle prossime ore si profila l’ufficializzazione del divorzio con Daniele Faggiano prima di affidare l’incarico a Ivano Pastore come ds. “E non è detto che Pastore agisca da solo sul mercato. A giorni sarà diffuso ogni dettaglio”, evidenzia il quotidiano.

