LA SICILIA: “Catania su Luigi Silvestri e Corazza”

Ieri l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano si è sbilanciato, confermando l’interessamento per un difensore che conosce bene per averlo allenato a Cesena: Simone Pieraccini. Il giornale La Sicilia inserisce nell’elenco di profili nel mirino del Catania anche l’esperto difensore Luigi Silvestri, che ha completato l’ultima stagione a Trapani. “Un tentativo è in atto”, si legge. Il Catania è anche tornato all’assalto dell’attaccante ora in forza all’Ascoli Simone Corazza, altro giocatore già allenato ai tempi del Cesena, autore di 11 reti nella stagione scorsa. “Le qualità del ragazzo non si discutono, probabilmente Toscano sa meglio di tanti altri colleghi come gestire Corazza che già nella stagione passata era stato sul punto di vestire il rossazzurro”, evidenzia il quotidiano. Nel frattempo, sempre con l’Ascoli, proseguono i colloqui per il mediano Ivan Varone e il ds Pastore segue l’ipotesi legata a Luca Russo, laterale sinistro del Cerignola “che può anche spostarsi dalla parte opposta”.

