LA SICILIA: “Difesa, c’è la volontà di confermare grosso modo il blocco dei giocatori”

“Primo non prenderle. E il Catania visto la scorsa stagione, tra infortuni che hanno generato assenze pesanti, recuperi che hanno aggiustato l’equilibrio della squadra, nella fase di non possesso qualcosa di positivo l’ha anche messa in mostra”, riporta il quotidiano La Sicilia evidenziando come la retroguardia abbia “dei valori che possono essere migliorati ma anche non stravolti”.

“C’è la volontà di confermare grosso modo il blocco dei difensori. Grosso modo vuol dire che alcuni ovviamente andranno via (Gega, per esempio, che ha giocato poco) e altri rimarranno alla base: pensiamo al portiere Dini, al centrale Ierardi, al braccetto destro Ierardi giusto per restare ancorati a coloro che hanno giocato di più durante la stagione”, si legge. Proprio questi tre elementi citati vengono ritenuti “punti cardine”, evidenziando in particolare l’importanza di Dini in porta che ha dotato l’undici titolare “di un numero uno autoritario”, e di Di Gennaro che “ha registrato la difesa”.

