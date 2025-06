LA SICILIA: “Faggiano resta o va via? Previsto incontro con Grella”

A parte il capitolo Toscano, in casa rossazzurra s’interseca un’altra priorità, “quella che riguarda il direttore sportivo che dovrà agire per nome e per conto della società in sede di mercato”, riporta La Sicilia. “Daniele Faggiano ha un altro anno di contratto con il club, ma non è stata nè annunciata una sua riconferma e neanche un suo disimpegno. Ecco perchè l’incontro Grella-Faggiano, previsto nei prossimi giorni sarà altrettanto importante. Se Faggiano dovesse andare via chi seguirà il mercato? Ivano Pastore fino a fine mese è sotto contratto con il Catania, poi potrebbe rinnovare o andare via”, evidenzia il quotidiano. La difficoltà principale, in sede di calciomercato, è rappresentata dagli esuberi compatibilmente con il budget che Pelligra metterà a disposizione.

