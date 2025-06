LA SICILIA: “Fine settimana di riflessioni e calma apparente”

“Il fine settimana di riflessioni e di calma apparente (anche se in società qualcosa s’è mosso con l’iscrizione della squadra e con la pianificazione economica delle prossime mosse) lascerà il posto a una fase operativa che dovrà necessariamente cominciare da martedì o mercoledì per dare all’organizzazione di squadra delle certezze”, riporta La Sicilia. “La prima, il punto base, resta il nome e il peso dell’allenatore”, si legge. Ripartire in panchina da Mimmo Toscano viene ritenuto un segnale importante per il Catania, nell’ottica di assicurarsi una certa continuità. “Tutte le strade” portano a questa soluzione, “a meno di inversioni a ‘U’ che sarebbero molto pericolose”, evidenzia il quotidiano.

