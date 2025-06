LA SICILIA: “Futsal, Napoli-Meta Catania il ‘clasico’ del Sud che vale lo scudetto”

“Ne resterà solo una, tra Meta Catania e Napoli. Siamo al momento finale della Serie A di futsal e si rinnova da stasera il duello tra le due realtà del Sud che hanno dominato la scena durante l’annata e nel corso dei playoff”, riporta La Sicilia.

“Gara-1 si disputerà alle 20.30 al PalaVesuvio (diretta su Sky Sport e in streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5) che si sfidarono proprio per la finale scudetto della stagione precedente. Vinse Catania in tre gare, rimontando l’1-0 beccato in Campania ma la ‘bella’ si giocò ancora fuori casa. Adesso, in virtù del primato in classifica conquistato alla fine della stagione regolare, gara-2 e l’eventuale ‘bella’ si giocheranno al PalaCatania venerdì prossimo, il 27 giugno e domenica 29”, si legge.

In casa Meta si registra il rientro del difensore Bocao, mentre “mancheranno Timm e Salamone per squalifica, Tornatore, Anas e Dian Luka per infortunio oltre al tecnico Juanra squalificato. Al suo posto ci sarà Weber, vice allenatore e preparatore dei portieri”, evidenzia il quotidiano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***