LA SICILIA: “Grella, accordo di massima con Toscano”

Nelle ultime ore è stato accostato al Catania il nome di Fabio Gallo, tecnico che ha portato la Virtus Entella in Serie B. “Ma il vice presidente Grella ha ormai un accordo di massima con Toscano e non vuole cambiare guida. Toscano, dal canto proprio, non vuole andare via da Catania senza aver vinto il campionato e dopo i recenti incontri manca soltanto da concludere verbalmente l’accordo perchè siamo in presenza di un contratto che sembra blindato”, riporta La Sicilia.

“Dopo i colloqui prossimi venturi con Toscano – sabato o lunedì prossimo – i dirigenti addetti al mercato dovranno muoversi come sempre su due fronti ormai stranoti: cedere chi non interessa e comprare i sei/sette giocatori necessari per rendere più competitiva la squadra”, nel contesto di “una base di dodici/quindici atleti che c’è già e Toscano valuta in maniera positiva”, si legge.

