LA SICILIA: “Il Catania campione di presenze, il pubblico è rimasto da Serie A”

Nei giorni scorsi la Lega Pro ha riportato i dati statistici legati all’affluenza sugli spalti nel corso della stagione 2024/25, evidenziando come Catania abbia fatto registrare numeri decisamente elevati con un totale complessivo di 276.931 spettatori (con una media superiore alle 16mila unità in campionato) ad avere assicurato la loro presenza allo stadio Massimino davanti a Vicenza e Avellino. Cifre superiori a quelle di realtà come Cagliari, Monza, Empoli, Como e Venezia.

“Cifre da capogiro – le definisce La Sicilia – paragonabili persino alle 8 stagioni che il Catania visse in Serie A fino al 2014. Addirittura la media delle ultime cinque annate agonistiche trascorse in alto a duellare con Milan, Juve, Inter, Roma, Lazio, è leggermente più bassa rispetto a quella registrata nell’ultima annata”, si legge.

“Come si spiega? Succede che la prospettiva di un campionato di vertice attira più pubblico. E Catania, la cui media s’abbassa o viene elevata per la differenza di mille o duemila unità, è stata sempre costante nel frequentare lo stadio”, riporta il quotidiano. “Appartenenza, orgoglio, passione sfrenata, tradizione. Divertimento, specie quando la squadra vince. Ecco perchè una delle voci principali del club, ci riferiamo agli incassi, è dettata dal numero di abbonamenti (sono stati 13mila circa) e dai paganti occasionali. Un dato che non bisogna trascurare quando ci si riferisce al calore della gente e all’attaccamento al Catania”.

