LA SICILIA: “Il Catania di Zarbano avanti con investimenti funzionali”

“Alcuni passaggi dell’uscita in pubblico, la prima della nuova stagione, organizzata dal Catania fanno intravedere il tentativo di un cambio di marcia”, riporta La Sicilia. “La società che prima ruotava attorno alla figura e al lavoro del vice presidente Grella, adesso ha in Alessandro Zarbano un manager di poche parole ma che ha subito messo un timbro sulla vita della società e sul suo ruolo legato a conti, programmazione, investimenti e tanto altro”, si legge. “Se il lavoro di Ivano Pastore è strettamente legato al mercato e alla gestione del gruppo guidato da Mimmo Toscano, Zarbano avrà un ruolo centrale nello sviluppo delle risorse previste dal patron Pelligra”, con l’obiettivo di «indirizzare gli investimenti in maniera funzionale all’idea di calcio che vogliono il Catania e il tecnico», quest’ultimo passaggio è stato evidenziato dallo stesso Zarbano nella conferenza stampa dei giorni scorsi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***