LA SICILIA: “Il Catania ha i rinforzi in casa. Cicerelli top player per Toscano”

“Tutta Catania lo vorrebbe rivedere in rossazzurro e sarebbe un rinforzo extra lusso. Per i 19 gol e i 10 assist, bilancio favoloso di Terni, per il modo di giocare che piace all’allenatore”. Riferimento de La Sicilia che va a Cicerelli. “Anche lui a Catania potrebbe ritentare la scalata alla B mancata con gli umbri dopo che in estate fu ceduto per permettere al club di fare cassa in un momento di blackout economico”, si legge.

“E chi era presente ad Assisi, in ritiro, non potrà dimenticare il volto rigato dalle lacrime del ragazzo che andava via dall’hotel del ritiro dopo aver salutato i compagni”. Anche in questo caso, come per Castellini (potrebbe essere riscattato dal Pisa) “si dovrà valutare l’aspetto economico perchè dopo il rientro per fine prestito dalla Ternana, logico che l’esterno offensivo sia sommerso da richieste provenienti anche dalla Serie B”, si legge.

A proposito di Inglese, invece, a fine stagione l’attaccante ha detto “di voler rimanere nonostante sia a scadenza. Il club deve valutare l’aspetto economico legato all’ingaggio, la possibilità di metterlo nelle condizioni di disputare un’altra stagione d’oro come quella che singolarmente ha sostenuto”. In rossazzurro, “Inglese ha trovato la sua dimensione. Sarebbe un peccato vederlo sfilare via dal Massimino per accasarsi altrove”.

Con l’eventuale ritorno di Cianci, il reparto offensivo del Catania sarebbe qualsiasi al completo ma “il centravanti potrebbe essere riscattato dalla Ternana”. A quel punto il Catania agirebbe sul mercato “per individuare un nome top da aggiungere all’organico”.

