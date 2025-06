LA SICILIA: “In arrivo Pelligra. Punterà l’attenzione su budget, dirigenti e Torre del Grifo”

Questa settimana è atteso a Torre del Grifo il presidente del Catania Rosario Pelligra, il quale dovrebbe arrivare in compagnia di David Tucker, membro del CdA rossazzurro. Pelligra “darà indicazioni sul programma da seguire per la campagna acquisti: sei o sette giocatori dovrebbero rappresentare l’ossatura nuova dell’organico che non sarà rivoluzionato”, riporta La Sicilia. Attenzione puntata inoltre su budget, dirigenti (spunta anche l’ipotesi di un’eventuale promozione di Ivano Pastore nel ruolo di diesse) e la rinascita di Torre del Grifo.

“Pelligra attende la data dell’asta pubblica al rialzo per comprendere se i 4 milioni e 50mila euro possono bastare per aggiudicarsi la struttura o se ci saranno altri competitor che potranno intervenire soltanto nell’arco dei 30 giorni a partire dallo start stabilito dal Tribunale etneo“. Relativamente alla struttura, “occorre intanto sistemare la zona in cui sorgono i due campi in terra battuta, ricreare utenze e collegamenti con lo spogliatoio. In un secondo momento si potrà pensare al ripristino di piscine e palestre, Spa e mensa. Per ora al Catania servirebbe allenarsi in una struttura in maniera stabile e questo non potrà avvenire subito dopo il rientro dal ritiro umbro. Il tempo è davvero limitato se si pensa alla trafila burocratica necessaria per sganciare un bene così esteso dalla Curatela e rimetterlo, anche se parzialmente, in sesto dopo oltre tre anni”, evidenzia il quotidiano.

“Ecco che la presenza di Pelligra a Catania sarà importante anche per rassicurare la piazza dell’impegno economico sul mercato che non verrà frenato dalla spesa per il Village”. A quanto pare “sono stati previsti due impegni paralleli ma importanti per far filare dritto il progetto sul campo e lavorare per acquisire una struttura che sarà utile anche per sviluppare il discorso legato al vivaio e alla femminile, fermo restando che i ragazzini dovrebbero ancora allenarsi sul terreno di Nesima, altra struttura per la quale Pelligra è intervenuto anche personalmente per consentire ai ragazzi di allenarsi in un impianto funzionale alla crescita del vivaio”, si legge.

