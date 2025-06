LA SICILIA: “Inglese, formulata l’offerta del Catania per il rinnovo”

“Il tentativo di tenere in rossazzurro Roberto Inglese è in corso. Nel fine settimana, il nuovo diesse Ivano Pastore ha sentito il giocatore e l’entourage del centravanti dialogando e offrendo a Bobby English un prolungamento del contratto che scade a fine mese”, riporta La Sicilia. Si attende, pertanto, la risposta dell’attaccante.

“Il Catania non vuole lasciare andare colui che, arrivato in piena emergenza dopo che il mercato dell’estate passata aveva registrato un blocco per i noti problemi di liquidità, si era trasformato in leader del gruppo. Attaccante silenzioso ma prolifico, il giocatore ha accettato di tornare a cimentarsi in una categoria nella quale non giocava dal lontano 2012-23 (Lumezzane, 30 gare e 11 reti più un gol in Coppa Italia) facendo intravedere di nuovo lampi della sua classe cristallina che lo aveva portato in Serie A e alle soglie della nazionale azzurra”, si legge.

“Il pubblico di Catania ha conosciuto categorie importanti, quando un giocatore è fuori categoria lo si nota subito. Ecco perchè, alla fine del campionato, in tanti hanno chiesto con insistenza la conferma di Inglese”, che anche in condizioni fisiche non perfette “si è speso per la causa. Un particolare che, da solo, vale un contratto più lungo”, evidenzia il quotidiano.

