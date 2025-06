LA SICILIA: “La Meta gioca per lo scudetto, questa sera il PalaCatania sarà strapieno”

Chiudere il discorso scudetto vincendo questa sera alle 20.30 di fronte al pubblico amico contro il Napoli. Questo l’obiettivo della Meta Catania, ben evidenziato dallo stesso tecnico rossazzurro Juanra. “Ma il calcio a 5 è uno sport più imprevedibile di tanti altri. Ecco perchè stasera si riparte quasi da zero”, riporta La Sicilia. Dopo il successo per 2-0 della prima gara, in caso di mancata vittoria etnea si giocherebbe gara-3 sempre a Catania. “Il Napoli sente addosso la pressione e ha l’esigenza di dover pareggiare il conto delle vittorie, avvertirà una spinta ambientale di un palazzetto che in Italia non ha eguali, almeno in questa disciplina”, si legge.

Il club rossazzurro ha deciso di far pagare l’ingresso con prezzi simbolici e i tagliandi sono stati acquistati in meno di 24 ore. C’è la voglia “di ripagare una fiducia incondizionata che la città intera ha concesso ai ragazzi del presidente Enrico Musumeci. C’è anche un record da mantenere, quello delle zero sconfitte in campionato e nell’impianto di Corso Indipendenza”, evidenzia il quotidiano. La Meta Catania, come sottolineato da Juanra, arriva a gara-2 «con la giusta concentrazione, convinti di sviluppare il nostro gioco e di proporlo nella versione migliore come esige una finale scudetto. Sarà una partita difficilissima sotto ogni punto di vista».

