LA SICILIA: “La Meta mette già le mani sul tricolore. Venerdì sera il match point a Catania”

“Due gol in avvio di Turmena e Pulvirenti, poi le parate di Siqueira e l’attenta gestione in fase difensiva del match. La Meta Catania, decimata dalle assenze (senza Juanra in panchina, Timm e Salomone per squalifica, privi di Dian Luka, Tornatore e Anas infortunati), ha vinto la prima sfida scudetto violando il palasport di Ponticelli con un 2-0 al Napoli che avvicina i rossazzurri allo scudetto”, riporta La Sicilia.

“Venerdì sera alle 20.30 al palasport di Corso Indipendenza si giocherà la seconda sfida. Se la squadra del patron Enrico Musumesi dovesse vincere con qualsiasi punteggio si confermerà campione d’Italia. Altrimenti si dovrà ricorrere alla terza e decisiva sfida in calendario, eventualmente, ancora a Catania domenica alla 21”, si legge. Il portiere Siqueira, giudicato il migliore in campo, ha chiamato a raccolta la città: «Era importante non prendere gol a Napoli e vincere, adesso siamo pronti per la sfida di Catania. Pronti noi e pronti anche i nostri tifosi che ci spingeranno a dare ancora il meglio».

TABELLINO PARTITA

Napoli-Meta Catania 0-2 (0-2)

Napoli: Bellobuono, Bolo, Borruto, Guilhermão, De Luca. A disposizione: Pelezinho, Perugino, Vava’, Salas, Gabriel, Chianese, De Gennaro. All. Colini

Meta Catania: Siqueira, Turmena, Bocao, Musumeci Pulvirenti. A disposizione: Tornatore, Silvestri, Podda, M. Musumeci, G. Musumeci, Anderson. All. M. Weber

Marcatori: al 7’pt Turmena, al 13′ pt Pulvirenti

Ammoniti: Siqueira, Pelezinho, Guilhermao, C. Musumeci, Vava’

