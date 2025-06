LA SICILIA – Luis Turmena (Meta Catania): “E’ impressionante il pubblico di Catania, qui mi sento a casa”

Tra le stelle della Meta Catania che sogna la vittoria dello scudetto di calcio a 5, rinnovando la sfida con il Napoli in finale, brilla Luis Turmena che evidenzia una volta di più la spinta del pubblico rossazzurro.

“E’ impressionante, da quando sono arrivato affetto e numero di tifosi crescono – dichiara a La Sicilia – Ci sentiamo coccolati, accompagnati, sostenuti. Loro giocano con noi, abbiamo tanti giocatori in più, specie nei momenti di difficoltà. Noi giochiamo anche per la gente, per la città di Catania. Li sentiamo in campo. Poi, capita che per strada ti fermano e ti parlano del gesto tecnico, del gol, della vittoria. Ricordo quando due anni fa disputavo un torneo negli Emirati, ho incontrato un procuratore italiano e mi ha portato nel vostro Paese. Mi ha voluto Catania. Come poter rifiutare? Oggi mi sento come a casa. Nessuna città e nessuna squadra si avvicina a Catania”.

