LA SICILIA: “Meta Catania da impazzire, Palasport ‘sold out’ in 24 ore”

“La Meta ha fatto un altro pienone, quello della seconda finale scudetto di futsal. I 3.800 tagliandi messi in prevendita alle 17 di ieri l’altro sono stati tutti acquistati e alle 18 di ieri pomeriggio non c’erano più biglietti disponibili. Gara-2, in programma venerdì alle 20.30 contro il Napoli, è già un evento di proporzioni gigantesche”, riporta La Sicilia.

“Tutta la città parla dei ragazzi che stanno proiettando il calcio a 5 a livelli assoluti senza dimenticare la partecipazione alla Champions che si è interrotta dopo tre turni”, si legge. Fino a ieri tanti tifosi erano alla ricerca di altri tagliandi, il presidente Enrico Musumeci “aveva cercato di bloccare alcuni tagliandi per qualche parente ma – anche lui – si è visto costretto ad allargare le braccia perchè la Tribuna A è stata riempita alla velocità della luce senza che si potesse intervenire”.

Lo stesso Musumesi ha sottolineato: «Questa risposta da parte della città mi riempie d’orgoglio, segno che l’affetto per la nostra squadra è in costante aumento. Sarò costretto a dire di no a tanti amici, ma sono sicuro che capiranno». Non sono stati riservati, dunque, ingressi di favore nonostante il PalaCatania sia una struttura molto ampia. “Per problemi di ordine pubblico, gli ingressi gratis garantiti per tutta la stagione sono stati rimodulati in tagliandi dai costi irrisori per lo spettacolo di una finale scudetto: 2, 4, 5 euro nei vari settori, giusto per mantenere questa linea dirigenziale accessibile anche a intere famiglie”, evidenzia il quotidiano.

