LA SICILIA – Meta Catania, pres. Musumeci e Turmena: “Emozionante, Catania vanta un pubblico che gli altri non hanno”

Meta Catania in semifinale scudetto di calcio a 5. In due giorni, quelli della doppia sfida interna dei quarti di finale, sono arrivati al palasport di Corso Indipendenza quasi 6mila persone. Il pubblico ha scelto di sostenere la squadra del presidente Enrico Musumeci. Quest’ultimo, attraverso le pagine de La Sicilia, ha commentato così: “Accogliere in un impianto molto grande oltre 3mila persone nella gara-3, dopo il 9-0 della precedente, è stato emozionante. Una volta di più vado fiero della mia squadra e di quel che la città riesce a trasmetterci”.

Turmena, uno dei protagonisti della squadra rossazzurra, ha aggiunto: “Quando sono uscito in lacrime, tutto il palasport ha gridato il mio nome e compreso una volta di più l’affetto e l’effetto che provoca questo quadro d’insieme. Catania vanta un pubblico che gli altri non hanno. Parlo di numeri e incitamento. E noi ci sentiamo responsabili una volta di più. Dobbiamo ricambiare”.

