LA SICILIA: “Pelligra a Catania per definire il programma di azione della società”

“Ross Pelligra arriverà a Catania domani per definire il programma di azione della società che abbraccia più settori: quello agonistico, quello organizzativo, un altro che riguarda l’impiantistica e nello specifico Torre del Grifo Village. Il calendario degli appuntamento è a dir poco fittissimo”, riporta La Sicilia.

“Ovviamente il patron dovrà parlare ancora con il tecnico Toscano dopo i colloqui che l’allenatore calabrese ha sviluppato e concluso positivamente con il vice presidente Grella. Si procederà all’ufficializzazione e alla presentazione del direttore generale Alessandro Zarbano, che da due mesi sta comunque lavorando per nome e per conto della società soprattutto sul piano della programmazione finanziaria, ma che potrebbe anche avere un peso sul mercato che verrà, considerato che conosce mezzo mondo calcistico”, si legge.

A proposito di mercato, si continua a parlare con insistenza di un possibile ruolo da direttore sportivo affidato a Ivano Pastore, rinnovandogli il contratto in scadenza a fine mese. Poi “si potrà operare per snellire soprattutto un organico che in questo momento conta una quindicina di giocatori che rientrano dai prestiti, altri in fase di valutazione e partiranno per creare lo spazio agli innesti di valore superiore e rendere il Catania competitivo per la vittoria del campionato”, evidenzia il quotidiano.

Sulla questione legata agli impianti, “il Catania FC deve anche agire sulla struttura di Nesima, dopo l’impegno dello stesso Pelligra che aveva impegnato una cifra considerevole (circa 700mila euro), e su Torre del Grifo Village, per il quale si attende la comunicazione della data della gara competitiva al rialzo dopo l’offerta di poco più di 4 milioni di euro inoltrata alla fine di maggio”.

