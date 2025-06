LA SICILIA: “Pelligra arrivato in città ieri sera”

Il presidente del Catania Ross Pelligra è arrivato in città ieri (giovedì) alle ore 23 e dovrebbe rimanere nei dintorni per una settimana. Sarebbe dovuo atterrare a Fontanarossa “con il volo delle 15.45 ma il vettore con cui avrebbe dovuto cominciare il suo lungo percorso di avvicinamento è decollato con grande ritardo”, riporta La Sicilia.

“L’imprenditore ha perso tutte le coincidenze e dovuto rimodulare il piano di trasferimento che prevedeva una sosta in un albergo alla periferia di Catania e un immediato incontro con i dirigenti in sede allo stadio Massimino. Programma rivoluzionato, ma oggi lo stesso Pelligra ha intanto in calendario un vertice con gli sponsor principali della prima squadra”, si legge nel quotidiano.

