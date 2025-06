LA SICILIA: “Pelligra in arrivo a Catania. Torre del Grifo, si attende l’accettazione dell’offerta”

La società rossazzurra lavora in silenzio in attesa degli annunci ufficiali “che arriveranno a giorni. Magari in coincidenza con l’arrivo di Ross Pelligra che da qui alla settimana entrante dovrebbe rientrare in città per mettere a punto, con il suo braccio destro Vincenzo Grella, alcuni particolari che riguardano strutture, organizzazione del club, adempimenti burocratici e previsioni economiche anche per la fideiussione”, riporta La Sicilia.

C’è anche, nelle priorità, “la costruzione della nuova squadra”. Il pubblico ha fretta, “la società vuole muoversi senza compiere passi falsi”, si legge. A proposito di Torre del Grifo, “si attende che venga accettata l’offerta del Catania FC: nelle prossime ore dovrebbe essere decisa la data dell’asta al rialzo stabilendo i termini a partire dai quali eventuali competitor avranno trenta giorni per procedere con un’offerta. In caso di zero concorrenti, il Village sarà di proprietà del Catania”, evidenzia il quotidiano.

