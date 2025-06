LA SICILIA: “Pelligra in arrivo tra il fine settimana e l’avvio della prossima. Attesa per Torre del Grifo”

“Tra il fine settimana e l’avvio della prossima (più probabile lunedì o martedì prossimo) dovrebbe rientrare in Sicilia il presidente Ross Pelligra per mettere a punto alcuni dettagli della programmazione”, riporta La Sicilia. “In queste ore, a proposito, la società sta provvedendo a perfezionare ogni particolare dopo l’iscrizione alla prossima stagione e la garanzia già versata dieci giorni fa”, si legge.

“Tornando all’affare Torre del Grifo, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale della data dell’asta al rialzo con i trenta giorni a disposizione di eventuali competitor per formulare possibili offerte. Se non dovessero presentarsi altre società, il Catania FC potrebbe adempiere a tutti i passaggi burocratici per sistemare quel che serve intanto per gli allenamenti della prima squadra”, si legge.

