LA SICILIA: “Pelligra, promessa rinnovata e smentite voci di un disimpegno”

Il presidente del Catania Ross Pelligra “ha parlato pubblicamente a conclusione di un vertice che si è tenuto proprio allo stadio. Sull’erba del Massimino. Una festa a porte chiuse, ammessi soltanto a coloro che sono stati gli inserzionisti della stagione conclusa ai playoff contro il Pescara”, riporta La Sicilia.

“Tra sorrisi, foto ricordo e richieste degli imprenditori che hanno foraggiato la stagione, il patron australiano ha rinnovato la promessa smentendo voci che circolano in città circa un suo possibile disimpegno. Che sia una nuova rincorsa verso un potenziamento del club e della squadra?”, evidenzia il quotidiano. “In queste ore Pelligra lascia la Sicilia per rientrare in Australia, ma ha incontrato più volte i dirigenti, soprattutto il vice presidente Grella, per ogni vertice è stato accompagnato da David Tucker, membro del Consiglio d’Amministrazione”.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere presentati il dg Zarbano e il ds Pastore che sta girando per lo Stivale anche “per tenere i contatti con i club che restituiranno i giocatori che non fanno parte dei loro piani e neanche di quelli dei rossazzurri. Sarà un mercato difficile, piazzare una ventina di esuberi non è cosa da poco ma qualcosa dovrà pur muoversi anche alla voce arrivi”, si legge.

