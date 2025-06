LA SICILIA: “Pelligra, vertice con i dirigenti”

A proposito dell’arrivo in città di Ross Pelligra, La Sicilia evidenzia la necessità di appurare che impegno economico potrà sostenere l’imprenditore siculo-australiano. “A ruota altri argomenti, tutti in un certo qual modo legati: un incontro con il tecnico Toscano, la campagna acquisti, quella delle cessioni, la programmazione per gestire le strutture, in primis Torre del Grifo se dovesse arrivare prima la data dell’asta pubblica al rialzo e la certezza che sarà il Catania FC a gestire il Village dopo l’offerta di poco più di 4 milioni formulata il 13 maggio scorso. Dalla data che verrà individuata prestissimo dovranno passare 30 giorni e non ci devono essere altri concorreti per permettere al Catania di entrare a piene mani e sistemare l’impianto: quantomeno i due campi in erba naturale che possano accogliere i calciatori in tempi celeri il più possibile”, si legge.

“La riorganizzazione societaria passa anche attraverso un vertice con il vice presidente Grella e, in collegamento, con Bresciano. L’orientamento della società è quello di consegnare a Ivano Pastore l’incarico di direttore sportivo dopo la fine – ancora da annunciare – del rapporto con Daniele Faggiano che giorni fa ha lasciato la città per concedersi qualche giorno di pausa lontano dall’isola”, evidenzia il quotidiano. “In questa settimana di permanenza è anche ipotizzabile la presentazione del dg Alessandro Zarbano ma anche alcuni colloqui importanti per definire il futuro per esempio di Inglese, Cicerelli e Castellini”.

