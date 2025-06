LA SICILIA: “Toscano dovrebbe rientrare in sede nel fine settimana”

“Ogni discorso legato al futuro ruota attorno alla conferma del tecnico Domenico Toscano che, in questa fase, si gode una vacanza in Calabria, ma che dovrebbe tornare in sede entro la fine della settimana per discutere in modo definitivo la sua posizione e la strategia per la costruzione della nuova squadra”, riporta La Sicilia.

“Toscano ha chiesto almeno sei rinforzi di grande levatura per non rivoluzionare il lavoro della passata stagione e per studiare e mettere in atto il calendario di un ritiro che non dovrà più riservare i problemi incontrati ad Assisi quando lo stesso Toscano si vide costretto ad allenare quasi 40 giocatori, metà dei quali non facevano parte del progetto”, si legge. L’allenatore, tra le priorità, avrebbe inserito proprio “l’esigenza di portare a Norcia da metà luglio soltanto i giocatori funzionali e non chi può e dovrebbe andarsene”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***