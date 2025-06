LA SICILIA: “Toscano-Grella, confronto anticipato. L’allenatore sereno e fiducioso”

E’ stato anticipato il confronto programmato entro la fine settimana tra il tecnico Mimmo Toscano ed il vice presidente Vincenzo Grella. “Ha lasciato sensazioni positive”, secondo quanto si legge su La Sicilia. “E’ stata l’occasione per esaminare tanti aspetti del lavoro che il tecnico calabrese dovrebbe cominciare a fare fin dal ritiro di Norcia a metà luglio. Toscano vuole rimanere a Catania, il club lo vuole tenere al di là della validità del contratto per la stagione che sta per arrivare”, si legge.

Gli aspetti da esaminare dettagliatamente sono quelli già riportati nei giorni scorsi: “la composizione della squadra con i sei o sette rinforzi che il Catania è pronto a richiedere alle squadre di appartenenza (tre centrocampisti, due punte e un difensore, grosso modo); la fuoriuscita degli esuberi in modo da non appesantire il lavoro del tecnico in Umbria; la programmazione degli allenamenti non più al Cibalino ma si spera a Torre del Grifo. Questo e tanto altro sarebbe stato discusso nella sede sociale, al Massimino, tra le due parti”, evidenzia il quotidiano.

“Chi ha visto transitare Toscano nei dintorni dello stadio dopo il vertice societario lo ha ritrovato sereno, ottimista, fiducioso. A meno, dunque, di cataclismi (e nel calcio ci stanno tutti) il Catania e l’allenatore continueranno il rapporto e finalmente ed eventualmente – che piaccia o no – il Catania non dovrà ripartire da zero come è capitato nelle ultime stagioni, avendo in casa un allenatore che ha idee chiare e vuole migliorare il percorso della stagione. E, particolare da non sottovalutare, non verrà stravolta la rosa dei calciatori”, si legge ancora.

===>>> TOSCANO: Grella conferma che resta sulla panchina del Catania

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***