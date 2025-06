LA SICILIA: “Venerdì mattina omaggio floreale sotto il murale dedicato a Stefania Sberna”

Domani, venerdì 6 giugno, alle ore 10:00 “i giornalisti dell’Ussi di Catania deporranno un omaggio floreale sotto il murale dedicato a Stefania Sberna, in via Fava, firmato dallo Street Artist Giuseppe D’Amico“, riporta il quotidiano La Sicilia. Salvo La Spina, marito dell’indimenticabile giornalista catanese e appassionata speaker del Calcio Catania, ringrazia il Comune di Catania per aver concesso l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera: «Saranno con noi l’assessore allo sport Sergio Parisi e rappresentanti del Catania FC. La città porta ancora nel cuore Stefania ed è bello percepire un affetto che dura nel tempo», le sue parole.

