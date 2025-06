LEGA PRO: “Spettatori 2024/25, Catania top con oltre 270mila tifosi al seguito”

In questi giorni la Lega Pro, attraverso i canali social, ha evidenziato alcuni dati statistici della stagione appena conclusa in terza serie. In questo contesto è stata presentato la Top 3 degli stadi per numero di spettatori ospitati durante la stagione regolare 2024/25.

Nessuna sorpresa relativa al primo posto, occupato dall’Angelo Massimino di Catania. Le cifre ufficiali parlano di un totale di 276.931 presenze nell’impianto sportivo etneo, a conferma della straordinaria partecipazione e passione del pubblico di fede rossazzurra. Secondo gradino del podio per il Romeo Menti di Vicenza, dove in 171.719 hanno seguito la squadra biancorossa, che ha concluso il girone A di Serie C alle spalle del Padova, venendo eliminata ai playoff dalla Ternana. Terza posizione per lo stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino con 136.337 al seguito.

