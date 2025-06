LUNETTA: il jolly rossazzurro suda in palestra e scalpita in vista della prossima stagione

Contrattualmente legato al Catania ancora per i prossimi due anni, Gabriel Lunetta ha offerto un valido contributo nella stagione di recente trascorsa in maglia rossazzurra nonostante, lungo il percorso, abbia fatto i conti con problemi fisici che hanno parzialmente intaccato il proprio rendimento. Soprattutto nella seconda parte di stagione il jolly rossazzurro è cresciuto molto, rivelandosi un elemento prezioso in chiave tattica grazie ad una caratteristica che fa molto comodo nel calcio moderno: la duttilità.

Quarto o quinto di centrocampo, trequartista oppure seconda punta, o ancora ‘falso nove’. Lunetta può ricoprire senza problemi questi ruoli, rendendo forse al meglio delle sue possibilità giocando più avanti, a supporto della punta. In ogni caso il calciatore milanese classe 1996 possiede tecnica, buon fisico, rapidità e abilità nell’uno contro uno, bravura negli inserimenti offensivi. Doti essenziali, che ben si sono sposate quest’anno con la filosofia calcistica di mister Toscano.

Alle pendici dell’Etna, poi, il processo di ambientato è proseguito piuttosto bene nel corso della stagione. “Qui ho ritrovato quel fuoco, quella fiammella che nell’ultimo periodo avevo un pò perso anche per via di un problema pubalgico”, sono le parole pronunciate tempo fa dal diretto interessato ai microfoni di Telecolor. A conferma del fatto che la piazza rossazzurra gli ha dato tanto. Lunetta ha ben compreso il significato di giocare alle pendici dell’Etna, combattendo sportivamente sul campo per farsi apprezzare e ottenere il massimo sostegno dalla tifoseria.

Non c’è dubbio che l’ex calciatore del Lecco è uno degli uomini su cui puntare in vista della prossima stagione. Lunetta scalpita, le immagini postate sui social degli allenamenti che sta svolgendo con tanto sudore e impegno in palestra evidenziano come il giocatore milanese abbia già la testa rivolta al prossimo campionato. Campionato che, a meno di sorprese, affronterà ancora con i colori rossazzurri sul petto per completare quel che ha lasciato in sospeso.

