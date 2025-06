MARANI (Pres. Lega Pro): “Ci auguriamo entro fine luglio di avere gli organici definitivi per stilare il calendario”

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato con i cronisti a margine della presentazione del nuovo pallone per la stagione 2025/26. Ecco quanto evidenziato ai microfoni di tuttomercatoweb.com relativamente alle difficoltà economiche dei club e l’elaborazione dei calendari:

“Le difficoltà economico-finanziarie purtroppo persistono. È un tema delicato che riguarda tutto il calcio, non solo quello italiano. I ricavi sono diminuiti, mentre i costi sono rimasti elevati. Per questo abbiamo introdotto un salary cap, che quest’anno sarà sperimentale e dal prossimo entrerà a regime. Non è solo uno strumento di controllo, ma anche culturale. Invieremo mensilmente ai club un report su quanto stanno spendendo, se stanno sforando, con l’obiettivo di aumentare consapevolezza e capacità gestionale. Dal prossimo anno sarà obbligatorio avere gli indicatori economici in regola per iscriversi al campionato. È una scelta dura, ma necessaria per la tutela di tutti. Una società in crisi crea difficoltà a tutto il sistema”.

“L’estate per noi è un periodo complesso, segnato da processi federali: iscrizioni, esclusioni, ripescaggi… Ci auguriamo entro fine luglio di avere organici definitivi per poter stilare il calendario e iniziare a preparare concretamente la stagione. Il bello del calcio, alla fine, è che si gioca. C’è passione, emozione. E i tifosi stanno aspettando. Sono settimane di apparente pausa, ma il calcio non si ferma mai. Si riparte il 22 agosto, data stabilita dal Consiglio Direttivo. Chiudiamo alle spalle una stagione bellissima, con playoff record sia per presenze allo stadio che per ascolti televisivi: la finale Pescara-Ternana ha superato i 4,5 milioni di telespettatori. Un risultato che ci rende molto orgogliosi”.

