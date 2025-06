MARANI (Pres. Lega Pro): “Ridurre il numero di squadre? Abbiamo dato disponibilità a ragionare”

Il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, ha parlato in occasione del panel “Le leghe calcistiche a confronto” organizzato nell’ambito del programma del Festival della Serie A a Parma. Queste le parole riprese da TMW in merito ad una possibile riduzione del numero di partecipanti al campionato di Serie C:

“Noi abbiamo dato disponibilità a ragionare, in primo luogo al presidente federale: siamo parte di un sistema, e c’è anche la componente dei calciatori. Spesso si riduce tutto alle 60 della Serie C: noi siamo aperti a tutto, anni fa la Serie C era formata da 120 società e spesso non ce la facevano. Una società, che purtroppo è tema di cronaca in questi giorni, è al quarto fallimento in 14 anni (la Lucchese, ndr). Dobbiamo ragionare sul sistema, sugli imprenditori che mettono tutti soldi. Ragioniamo su tutto, però dobbiamo prima capire come rendere tutto sostenibile: non vorrei che si riduce la C e poi abbiamo sempre un rapporto squilibrato tra emolumenti e fatturato”.

