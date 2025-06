MARANI (Pres. Lega Pro): “Serie C, la sola strada è stringere le maglie per le iscrizioni”

Il Presidente della Lega Pro Matteo Marani, intervistato da l’Avvenire, a proposito dei problemi di sostenibilità per i club di Serie C ha dichiarato:

“Il grande presidente della Figc, Artemio Franchi, già nel 1964 ammoniva le società con «non potete spendere più di quanto guadagnate» e poi continuava con un insegnamento rimasto inascoltato «il guadagnato va investito per creare i dirigenti di domani». La sola strada che resta è quella di stringere le maglie per le iscrizioni. Alla Figc abbiamo chiesto di fare maggiore selezione in fase di iscrizione con l’indice di liquidità che dal prossimo anno verrà fissato allo 0,8 ed entro la stagione 2026-2027 i club pendenti devono essere perfettamente in regola ripianando le perdite o non potranno iscriversi. In assemblea ho appena detto: chi non ce la fa a sostenere tutta la stagione non la cominci, perché altrimenti danneggia il torneo e gli altri club che hanno diritto a competere in maniera regolare”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***