MASCOTTE LEAGUE: “Agatino” si classifica al secondo posto

Il mese scorso la Serie C ha premiato al “Massimino” la mascotte rossazzurra Agatino, vincitrice della Mascotte League 2023-24, contest sui canali social della Lega Pro. Nella passata stagione ha ricevuto il maggior numero di voti rivelandosi la mascotte più bella del campionato di terza serie avendo la meglio, in finale, su Drag08, mascotte della Carrarese.

La speciale competizione sui social ha visto confrontarsi, a suon di like e interazioni sui canali ufficiali della Lega Pro, le mascotte fisiche di diciassette club di Serie C. Quattro gironi e poi via alle fasi a eliminazione diretta: quarti, semifinali e la finalissima, vinta da Agatino grazie ai voti (quasi 10mila) espressi sulle pagine Instagram e Facebook.

L’appuntamento con la Mascotte League è stato riproposto per la stagione 2024-25, che ha visto Agatino candidarsi nuovamente per la vittoria finale. In questi giorni è stato definito il roster delle mascotte che si sono qualificate dopo la fase a gironi: Celeste (Lecco), Pinetello (Pineto), Alò (Arezzo), Lillo 757 (ACR Messina), Ciuffo (Pescara), Leo (Potenza), Thyrus (Ternana) e, appunto, Agatino (Catania).

Ebbene quest’ultimo ha raggiunto il piazzamento nella finalissima sfidando la mascotte del Pescara, Ciuffo. “La sfida era di quelle ardue, dato che Agatino è un avversario tosto (nonché il campione in carica). Ma la nostra fanbase non ha avuto dubbi, assegnando a Ciuffo la vittoria dell’edizione 2024/25”, rende noto la Lega Pro. Agatino, dunque, stavolta si è piazzato al secondo posto.

