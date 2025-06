MERCATO: anche la Salernitana valuta il profilo di Faggiano

Radiomercato lo ha avvicinato nei giorni scorsi al Casarano neo promosso in C e, soprattutto, alla Ternana. Nelle ultime ore avanza una nuova ipotesi per l’ormai ex direttore sportivo del Catania Daniele Faggiano: la Salernitana appena retrocessa in Serie C. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttomercatoweb.com, potrebbe essere lui l’uomo a cui il patron Iervolino deciderà di affidarsi per mettersi alle spalle una stagione fortemente negativa e rimettere in moto un progetto segnato da una doppia retrocessione consecutiva. Faggiano ha voglia di ripartire, intende farlo sposando un progetto serio e ambizioso.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***