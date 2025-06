MERCATO: Capomaggio, diversi club di B interessati. Il Catania lo ha corteggiato a lungo la scorsa estate

Calciatore a lungo corteggiato dal Catania la scorsa estate, il centrocampista classe 1997 Galo Capomaggio è reduce da una stagione esaltante. L’argentino è stato un vero e proprio punto di riferimento per l’Audace Cerignola. Chissà che non possa finire nuovamente nel mirino rossazzurro, ma la sensazione è che ci siano possibilità concrete che il suo futuro possa essere in Serie B. Legato contrattualmente al Cerignola fino a giugno 2027, Capomaggio è stato sondato nelle ultime ore dal Mantova, in un contesto dove si registra l’interesse di più società cadette nei confronti del giocatore, che ha collezionato quest’anno 35 presenze, 7 gol e 2 assist.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***