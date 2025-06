MERCATO: Castellini-Catania, la situazione

Il mese scorso il giocatore aveva manifestato pubblicamente il desiderio di essere riscattato dal Pisa o, comunque, provare una nuova esperienza in Serie B. Negli ultimi giorni, però, non è arrivato l’esercizio del diritto di riscatto in favore del Pisa e, pertanto, il cartellino di Alessio Castellini torna interamente nelle mani del Catania, che comunque ha guadagnato qualcosa in termini di compenso economico (circa 100mila euro), avendo ceduto nei mesi scorsi il difensore ai nerazzurri in prestito oneroso.

Ci sono club cadetti che, in questi mesi, hanno continuato a seguire l’evolversi dei progressi di Castellini e potrebbero avanzare delle proposte ufficiali. La posizione del Catania è la seguente: se il giocatore dovesse fare un passo indietro rispetto alle dichiarazioni rilasciate a maggio, esprimendo convintamente la volontà di rimanere alle pendici dell’Etna, la società rossazzurra non si opporrebbe. Altrimenti saranno valutate tutte le richieste sulla base di offerte ritenute congrue. In caso di cessione – la strada sembra essere questa – il Catania disporrebbe di un tesoretto utile da investire sul mercato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***