MERCATO: Castellini potrebbe ripartire dalla Serie B

Le scorse settimane la stampa pisana indicava come la strategia del Pisa fosse quella di esercitare l’opzione per il riscatto del cartellino di Alessio Castellini, difensore di proprietà del Catania. Tra il 16 e 18 giugno si aprirà la seconda finestra di mercato disponibile per discutere le posizioni di tutti i giocatori in prestito con diritto di riscatto, vedremo se davvero il cartellino di Castellini verrà interamente acquisito dal Pisa.

Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, il jolly bresciano l’anno prossimo potrebbe ripartire da una nuova esperienza in Serie B, sia qualora il Pisa decidesse di riscattarlo – cedendolo in prestito ad un club cadetto – che nella fattispecie in cui Castellini lasciasse definitivamente Pisa. La volontà del giocatore sarebbe infatti quella di misurare le proprie ambizioni almeno in B, trovando una sistemazione che gli consenta di maturare esperienza giocando con una certa regolarità (non mancano le squadre cadette alla finestra, ndr). Difficile l’ipotesi che torni a Catania per restare in Serie C.

