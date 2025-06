MERCATO: Castellini, tanti club alla finestra

Parma, Cremonese, Empoli, Palermo, Monza, Venezia, Pisa. Sono i club che, in questi mesi, hanno seguito con spiccato interesse l’evolversi dei progressi di Alessio Castellini. Nella chiusura della sessione invernale del calciomercato l’ha spuntata il Pisa, prelevandolo dal Catania con la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Condizioni venute meno, pertanto ai nerazzurri è rimasta la sola possibilità di esercitare l’opzione entro il 24 giugno. A meno di sorprese, però, il difensore non sarà riscattato dal Pisa: potrebbe incidere anche il cambio alla guida tecnica della squadra, non più affidata a Filippo Inzaghi, che tra l’altro ben conosceva Castellini già ai tempi in cui militava nelle giovanili del Brescia.

E chissà che proprio la presenza di Inzaghi sulla panchina palermitana non possa suggerire ai rosanero di effettuare un tentativo concreto di affondo nei confronti del calciatore di proprietà del Catania. Il Palermo, lo ricordiamo, prima che Castellini si accordasse con il Pisa aveva spinto in maniera decisa a febbraio. Anche le altre società sopra citate rimangono alla finestra per il jolly difensivo bresciano, a cui potrebbero aggiungersene altre nei prossimi giorni.

