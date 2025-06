MERCATO: Catania, da Castellini possibile tesoretto per le entrate

La società rossazzurra è al lavoro per studiare le giuste mosse in entrata e uscita. Uno dei calciatori che più si è messo in mostra negli ultimi anni è Alessio Castellini, le cui prestazioni gli sono valse la chiamata del Pisa a gennaio. Pisa che, dopo averlo prelevato in prestito, dovrebbe esercitare l’opzione per il riscatto del cartellino per una cifra pari a 900mila euro.

C’è anche la possibilità che qualche club cadetto si faccia avanti per Castellini, nel caso in cui il club toscano non riscattasse Castellini, ma l’orientamento del sodalizio nerazzurro sembra essere questo. L’eventuale cessione definitiva del promettente classe 2003 garantirebbe al Catania un tesoretto da ricavare per poter finanziare in buona parte un calciomercato estivo che non si preannuncia rivoluzionario, ma mirato ed oculato effettuando pochi innesti, funzionali al potenziamento della rosa.

