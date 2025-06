MERCATO: Catania, destinato a riaprirsi il tavolo delle trattative con il Cerignola?

Da un paio di giorni radiomercato accosta al Catania il laterale sinistro napoletano Luca Russo, attualmente in forza all’Audace Cerignola. Uno dei pezzi pregiati del club pugliese, reduce da un brillante campionato. Rossazzurri tra i club ad avere sondato il terreno attraverso l’entourage del giocatore, non ancora dialogando in maniera diretta ed esplicita con la società gialloblu.

Il tavolo delle trattative con il Cerignola, però, sembra destinato a riaprirsi. Entrambe le parti hanno già avuto modo di discutere di operazioni di mercato nei mesi scorsi. Nella sessione estiva del calciomercato Catania e Cerignola ratificarono l’intesa per il passaggio dell’attaccante Filippo D’Andrea in rossazzurro, costato 120mila euro agli etnei, i quali indirizzarono il mirino anche verso il forte centrocampista Galo Capomaggio.

D’Andrea, poi, dopo un’esperienza non esaltante in Sicilia ha fatto ritorno alla corte di Raffaele venendo ceduto in prestito agli ofantini; adesso è destinato a rientrare a Catania, almeno per il momento. In questi giorni sono emersi anche rumors legati ad un possibile interesse del Catania nei confronti della punta gialloblu Francesco Salvemini. Nulla di concreto per adesso, ma il calciomercato entrerà nel vivo le prossime settimane e potrebbero essere sviluppati discorsi approfonditi più avanti.

